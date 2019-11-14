مقتل 4 عراقيين في اليوم الـ21 لاحتجاجات لا تهدأ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت مصادر طبية عراقية، اليوم الخميس، بمقتل 4 متظاهرين في بغداد، مع استمرار الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط النظام لليوم الـ٢١ على التوالي.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، تحدثت المصادر الطبية أيضا عن سقوط 55 جريحا قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة التي كانت منطلقا للاحتجاجات.



والأربعة الذين قتلوا، لفتت المصادر نفسها إلى أنهم كانوا قد أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع تطلقها القوات الأمنية باتجاه المحتجين.





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وانطلقت في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، موجة احتجاجات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، بدأت مطلبية ضد الفساد وتأمين فرص عمل وخدمات عامة.

لكنها سرعان ما تحولت في أواخر الشهر إلى عصيان مدني يطالب بتغيير النخبة الحاكمة برمتها.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل أكثر من ٣٣٠ شخصا، بحسب أرقام رسمية.

