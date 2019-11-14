العدوان على غزة وعودة ”الأصدقاء“.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، "صحف فرنسية: أردوغان يبتز أوروبا وينتقم من باريس بالدواعش"، و|ليوم الثاني للعدوان على غزة.. صواريخ وشهداء وجهود للتهدئة"، و"محطات تاريخية في العلاقات المصرية اإلماراتية المشتركة"، و"مقر إقامة أردوغان بواشنطن.. 3 لافتات وحضور باهت"، و"كاتب أمريكي: الجيش أمل الشعب الليبي للخلاص من الإرهابيين".

أما في الاقتصاد فتطالعون صدمة ”صفرية“ تنتظر عائدات نفط إيران بالموازنة الجديدة، و ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي لمستوى شهري قياسي.

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وإلى الملاعب، تطالعون إبراهيموفيتش يقتبس ”مقولة القيصر“ في وداع لوس أنجلوس جالاكسي

وفي التكنولوجيا تتابعون رئيس ”هواوي“ يعلن البدء في تطوير شبكات الجيل السادس

وفي الفن، "بعد 15 عاما من الغياب.. تلميحات بعودة ”الأصدقاء“

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين ثان الجاري

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