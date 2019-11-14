انتخاب صقر غباش رئيسا للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

انتُخب، الخميس، النائب صقر غباش رئيسا للمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات.

كما جرى انتخاب حمد أحمد الرحومي نائبا أول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وناعمة عبدالله الشرهان نائبا ثانيا بحضور أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ.

وافتتح، اليوم، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

ويأتي افتتاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، الذي أصدر مؤخرا مرسوما لدعوة المجلس الوطني للانعقاد.

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ونص المرسوم على أن "يُدعى المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر صباح يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر/تشرين 2019، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية".

وانضم صقر بن غباش سعيد غباش إلى الحكومة الاتحادية في عام 2008، كوزير للعمل.

وبموجب التغيير الوزاري في فبراير/شباط 2016، تم تعيينه وزيرا للموارد البشرية والتوطين ليكون مسؤولاً عن إدارة سوق العمل حتى أكتوبر/تشرين أول 2017.

ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات ونائب رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية.

كما تولى خلال مسيرته العديد من المناصب؛ من أهمها: رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة غير مقيم لدى المكسيك. وشغل أيضاً عضوية العديد من المجالس والهيئات منها: اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية، والهيئة العامة للمعاشات والضمان الاجتماعي.

تخرَج صقر غباش في كلية الشرطة بالسودان عام 1973، وحصل على بكالوريوس في الإدارة من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1986.