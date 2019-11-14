وصول جثمان الشهيد الإماراتي طارق البلوشي إلى أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل إلى أبوظبي، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الإماراتي، العريف أول طارق حسين حسن البلوشي، الذي ارتقى خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران بالسعودية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن الشهيد البلوشي وصل إلى مطار البطين على متن طائرة عسكرية.

وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثمان، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الإماراتية.



وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، قد نعت، أمس الأربعاء، طارق البلوشي الذي استشهد خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران، ضمن مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية باليمن.