محمد بن راشد يفتتح أولى جلسات "الوطني الاتحادي"

افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخميس، الدور الانعقادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وبدأت مراسم الافتتاح بوصول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مقر المجلس؛ حيث استعرض حرس الشرف ثم اعتلى المنصة الرئيسية في قاعة المجلس، وألقى كلمة الافتتاح.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كلمته، عن أمله في أن يكون هذا الافتتاح "افتتاح خير وبركة على البلاد والعباد".





وألقى بعد ذلك أكبر الأعضاء سنا علي جاسم علي كلمة المجلس؛ حيث رحب فيها بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدا حرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على أن يكون المجلس دعامة رئيسية لاتحاد الإمارات المبارك.

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وعاهد جاسم قيادة الإمارات "الرشيدة على أن يعمل المجلس الوطني الاتحادي جنبا إلى جنب مع حكومتنا الرشيدة بكل عمل وجهد ومبادرة تدعم مسيرة دولتنا المباركة من أجل استشراف المستقبل وإسعاد شعبنا".

كما تقدم باسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد بالولاء والشكر والتقدير إلى "قيادتنا الحكيمة على الثقة الغالية التي منحتها للأعضاء الجدد كي يكونوا ممثلين صادقين عن شعبهم وأن يكونوا مثالا في العطاء والعمل الوطني في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)".





وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، قد أصدر مرسوما لدعوة المجلس الوطني للانعقاد.

ونص المرسوم على أن "يدعو المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، صباح يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية".

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس.

وشهدت الدورة الحالية العدد الأكبر من الناخبين تاريخيا بوجود قوائم الهيئات الانتخابية التي تضم 337 ألفا و738 عضوا، بزيادة 50.58% مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015.