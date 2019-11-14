القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، "وسام زايد"، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثمينا لدوره في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أعرب عن امتنانه لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمنحه "وسام زايد".
ويعد "وسام زايد"، أرفع وسام بالإمارات، ويمنح للشخصيات تقديرا لدورها في دعم علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبوظبي يمنح الرئيس المصري "وسام زايد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.