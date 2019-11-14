ولي عهد أبوظبي يمنح الرئيس المصري "وسام زايد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، "وسام زايد"، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثمينا لدوره في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أعرب عن امتنانه لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمنحه "وسام زايد".



ويعد "وسام زايد"، أرفع وسام بالإمارات، ويمنح للشخصيات تقديرا لدورها في دعم علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي.

