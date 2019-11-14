ميلان يستغل أزمة نابولي لاستعادة أمجاده مع أنشيلوتي

دخل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، حسابات نظيره ميلان لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل الأزمة التي يعاني منها مع إدارة "البارتينوبي".

ودخل أنشيلوتي في أزمة مع أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نادي نابولي، خلال الفترة الماضية، بسبب إصرار الأخير على إقامة معسكر مغلق للفريق في ظل النتائج السلبية التي يعاني منها، على عكس رغبة المدرب الإيطالي.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن أزمة أنشيلوتي مع أوريليو دي لورينتوس رئيس نادي نابولي منحت باولو مالديني، المدير الرياضي لنادي ميلان، الفرصة لجلب أنشيلوتي إلى سان سيرو مرة أخرى في الصيف المقبل حال استمراره في منصبه.



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وعلى الرغم من تعاقد ميلان مؤخرا مع ستيفانو بيولي بدلا من ماركو جيامباولو الذي بدأ الموسم مع "الروسونيري"، إلا أن مالديني يرغب في عودة أنشيلوتي لاستعادة أمجاده مع الفريق من جديد بعد المواسم السلبية الأخيرة.



وكان مالديني أحد ركائز كتيبة أنشيلوتي لسنوات طويلة في ميلان، حيث حققا سويا لقب الدوري الإيطالي، ولقبين لدوري أبطال أوروبا ومثلهما للسوبر الأوروبي في الفترة من 2001 إلى 2009.

وتراجعت نتائج "الروسونيري" في السنوات الأخيرة، حيث كانت المرة الأخيرة التي يحقق فيها الدوري الإيطالي في موسم 2011-2012، قبل أن يفشل في تكرار هذا الإنجاز مجددا.

ويحتل ميلان المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، برصيد 13 نقطة فقط بعد مرور 12 جولة من المسابقة.