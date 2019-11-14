محمد بن زايد يستقبل السيسي في قصر الوطن بأبوظبي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر "الوطن" بالعاصمة الإماراتية.

وجرت للرئيس المصري مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر الوطن، حيث رافق موكبه مجموعة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر.





وحلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة بعلم مصر.. وقدمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية وأهازيجها التراثية المتنوعة.

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عقب ذلك عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرس الشرف، وصافحا كبار المسؤولين في الدولتين.





وكانت المدفعية قد أطلقت 21 طلقة، ترحيبا بضيف الإمارات الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب وصوله إلى قصر الوطن.

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وصل، الأربعاء، إلى أبوظبي، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.





وقدم عدد من الأطفال باقات من الورود إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفاء بزيارته التي تستغرق يومين.. ورافقت الطائرة التي تقل الرئيس المصري لدى دخولها أجواء الدولة طائرات حربية إماراتية ترحيبا بضيف البلاد.