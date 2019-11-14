محكمة استئناف أمريكية تتمسك بقرار الكشف عن سجلات ترامب المالية

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذكرت محكمة استئناف أمريكية يوم الأربعاء أنها لن تعيد النظر في قرار صدر في أكتوبر تشرين الأول يأمر شركة المحاسبة التي تتولى أعمال الرئيس دونالد ترامب بالسماح لمجلس النواب بالاطلاع على سجلاته المالية.

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