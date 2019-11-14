- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوريا.. مقتل 24 باشتباكات بين "قسد" وفصائل موالية لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 24 خلال اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وفصائل تابعة لتركيا شمال سوريا.
وذكر المرصد أن 13 عنصرا سقطوا من "قسد" بينما قتل 11 من الفصائل الموالية لتركيا، في حين لا تزال المعارك على أشدها، حيث تسعى الفصائل الموالية لتركيا السيطرة على مواقع استراتيجية.
ورصد المرصد اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا على محور "يالشي" شمال غرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي.
وأكد أن حشودا عسكرية لقوات "قسد" والقوات السورية الحكومية وصلت على تخوم قرية "يالشي"، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن.
ولفت إلى أنه منذ بدء العدوان التركي على شمال سوريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت خسائر قوات سوريا الديمقراطية إلى 433 و28 مِن القوات السورية وإصابة آخرين.
بينما بلغ تعداد قتلى الفصائل السورية التابعة لـ"أنقرة" خلال الفترة ذاتها 309، إضافة إلى مقتل 10 جنود أتراك، مبينا أن تعداد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. مقتل 24 باشتباكات بين "قسد" وفصائل موالية لتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.