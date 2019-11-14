شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 3 متظاهرين بقنابل مسيلة للدموع وسط بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بغداد)

قتل ثلاثة متظاهرين اليوم (الخميس) في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل الغاز المسيل للدموع التي تطلقها القوات الأمنية مباشرة باتجاه المحتجين، بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت المصادر أيضاً إلى سقوط 42 جريحاً اليوم قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة.

وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام هذا النوع «غير المسبوق» من القنابل التي يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية.