شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (الكويت) أعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية اليوم (الخميس) تقديم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، استقالة الحكومة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. أعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية اليوم (الخميس) تقديم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، استقالة الحكومة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ووفقا لوكالة أنباء الكويت (كونا)، قال رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث باسم الحكومة طارق المزرم إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى اعادة ترتيب العمل الوزاري.



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