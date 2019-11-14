شاهد.. محتجو البصرة يرفضون أحزاباً موالية لإيران

أعرب متظاهرو البصرة عن غضبهم تجاه أحزاب عراقية موالية لإيران، بحسب مقطع فيديو رصد الواقعة.

وقال متظاهر غاضب في المقطع، إن إيران تسيطر على معظم الأحزاب العراقية، الشيعية منها وغير الشيعية.

وأضاف متظاهر ثانٍ أن معظم الأحزاب العراقية تتلقى أوامرها من إيران، وهو أمر يعرفه كل الشباب العراقي.

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وأكد ثالث أن كل الأحزاب التي تسرق مدعومة من طهران.

وشهدت الاحتجاجات العراقية الحالية موقفا واضحا من تدخلات طهران في الشأن العراقي من خلال الأحزاب المختلفة.

وفي وقت سابق، تظاهر العراقيون في كربلاء أيضا ضد دور طهران المشبوه في تدوير مفاصل البلاد.

وأبدى المتظاهرون العراقيون في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية رفضهم وغضبهم من استمرار التدخل الإيراني في شؤون بلادهم الداخلية السياسية والاقتصادية.

وربط المتظاهرون بين أزمات الداخل العراقي المتمثلة في الفساد والفقر، وبين الدور الذي تلعبه طهران في البلاد، سواء من خلال أشكال مباشرة على غرار زيارة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أو عبر وسطاء مثل الأحزاب أو الميليشيات مثل الحشد الشعبي العراقي.