اعلنت عضو المجلس البلدي ل​مدينة بيروت​ هدى قصقص إستقالتها من ​البلدية​. اضافت قصقص في ​مؤتمر​ صحفي، "عقدت العزم ألا ادخر جهدا في سبيل خدمة ابناء بيروت واليوم وبعد 3 اعوام ونيف أجدني على قناعة راسخة بأنني لن اتمكن من تحقيق هذا الوعد لذلك استنادا الى المادة 30 من قانون البلديات اتوجه الى أهل مدينتي الغالية لأعلن استقالتي من عضوية مجلس البلدية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو المجلس البلدي لمدينة بيروت هدى قصقص تعلن إستقالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.