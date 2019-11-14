المتظاهرون يعملون على فتح طرقات دوار الميناء بطرابلس ونهر الكلب وجبيل

يعمل المتظاهرون على فتح طرقات دوار الميناء في ​طرابلس​ الفرعية، واوتستراد ​نهر الكلب​ واوتستراد جبيل وازالة العوائق من الطريق. كما انضم وفد من المحتجين في طرابلس والضنية الى المعتصمين في ​جل الديب​.

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