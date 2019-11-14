موظفو الخلوي واصلوا اعتصامهم رفضا لقضم 30 بالمئة من رواتبهم

واصل موظفو قطاع الخلوي في "تاتش" و"ألفا" اضرابهم لليوم الثالث على التوالي، وتوقفوا عن العمل كليا. وتجمع الموظفون امام مبنيي الشركتين رافضين الدخول الى مكاتبهم.

وتوقفت لليوم الثالث كل الأعمال الادارية والتجارية في الشركتين، واعمال مراقبة الشبكات وخدمات الزبائن، كما توقف تسليم الخطوط وبطاقات التشريج للسوق.

ويعتصم الموظفون رفضا لقضم 30% من مدخولهم السنوي وعدم توقيع العقد الجماعي الذي يضمن استمرارية عملهم في اي عقود مستقبلية.

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