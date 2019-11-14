باسيل: الأولوية اليوم لتشكيل حكومة انقاذ ومنع الفكر التخريبي من أخذ البلد الى الصدام

شدد رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "الأولوية اليوم لتشكيل ​حكومة​ انقاذ ومنع الفكر التخريبي من أخذ البلد الى الصدام"، محذرا من "جدران العزل وتقطيع الأوصال وجر الناس إلى الاقتتال". وتوجه الى "التيار الوطني الحر"، قائلا: "ممنوع ردة الفعل لأن المؤامرة بدأت تنكشف والناس الطيّبيون بالحراك وبالبيوت كفيلون باسقاطها".

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