بانو: صور الامس عادت بنا في الذاكرة إلى الحرب الأهلية البشعة

علّق عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب العميد ​أنطوان بانو​ على الأحداث التي شهدها لبنان في الفترة الأخيرة، متسائلاً:"هل هذه هي دولة القانون والمؤسسات التي نحلم بإرسائها؟ وهل نحن في جمهورية القانون أم شريعة الغاب؟".

وفي بيان له راى بانو أن "مشاهد استفزازية رأيناها مساء أمس بعد محاولة بناء جدران إسمنتية داخل نهر نفق الكلب والجدار على ​أوتوستراد الناعمة​، ومشاهد مُريبة ميليشياوية"، معتبرا ان " هذه الصور عادت بنا في الذاكرة إلى الحرب الأهلية البشعة"، مؤكدا ان "هذه الممارسات التحريضية شوّهت الصورة السلمية التي رسمناها عن الحراك في بدايته وهي أعمال استفزازية لا تخدم إلا أعداء لبنان".