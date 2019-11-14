ترزيان: بناء الجدار داخل نفق نهر الكلب أعادنا بالذاكرة الى شبح الحروب العبثية

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​هاغوب ترزيان​ الى ان "بناء الجدار داخل نفق ​نهر الكلب​، أعادنا بالذاكرة الى شبح الحروب العبثية والمشاريع التقسيمية عبر تعويذة الحائط، ثم عاد واندثر بفضل وعي بعض الإعلام ورفض من الحراك غير المزيف".

وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ رأى ترزيان ان "هناك من لازال يعيش في اضغاث اخطاء الماضي، لكن الوعي العام لم ولن يسمح لهم ان يجر البلد الى ظلاميتهم".

