ترزيان: بناء الجدار داخل نفق نهر الكلب أعادنا بالذاكرة الى شبح الحروب العبثية

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب هاغوب ترزيان الى ان "بناء الجدار داخل نفق نهر الكلب، أعادنا بالذاكرة الى شبح الحروب العبثية والمشاريع التقسيمية عبر تعويذة الحائط، ثم عاد واندثر بفضل وعي بعض الإعلام ورفض من الحراك غير المزيف".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي رأى ترزيان ان "هناك من لازال يعيش في اضغاث اخطاء الماضي، لكن الوعي العام لم ولن يسمح لهم ان يجر البلد الى ظلاميتهم".
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