النشرة: إرجاء جلسة الاستماع للمتهمين في حادثة استراحة صور لعدم تمكن القاضي من الوصول

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان قاضي التحقيق في صيدا مرسال حداد ارجأ جلسة الاستماع للمتهمين في حادثة استراحة صور لعدم تمّكنه من الوصول الى ​قصر العدل​ في صيدا حيث كان مقررا الاستماع الى افادة الموقوفين في هذه القضية.

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