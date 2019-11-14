نصرالله: قادة الحراك يتناقضون بأسمائهم وسلوكهم وشعاراتهم مع رغبة أبناء الحراك

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​ الى أن "السياسيين الذين ينظرون الى ​الحياة​ السياسية من المنظار الطائفي يخسرون لأن هذا الأمر يخلق تناحرا وتسابقا بين ​الطوائف​ على إغتنام المكاسب"، معتبرا أن "قادة الحراك في لبنان يتناقضون بأسمائهم وسلوكهم وشعاراتهم مع رغبة أبناء الحراك، فهم يستخدمون ويستغلون المواطنين، مثلا "​القوات اللبنانية​"، هل تقبل بإلغاء ​الطائفية السياسية​ أو بقانون إنتخابي قائم على لبنان دائرة واحدة؟ طبعا كلا لكنها الرأس الاول من رؤس الحراك".

ورأى نصرالله في حديث تلفزيوني أن "لو أعلن قادة الحراك عن أنفسهم لإنفض الحراك"، لافتا الى أن "حزب "الكتائب" مثلا دعا يوم أمس محازبيه الى ضرورة البقاء في الشارع، لكن هل تلتقي مطالبه مع مطالب الحراك؟ من الأكيد أنه لا يلتقي معهم".

وشدد على أن "هذا الحراك لن يستطيع النيل من لبنان ومن هوية لبنان العربية الحقيقية التي تقف الى جانب القضية الفسلطينية"، مبينا أنه "في 6 شباط 1984 انتصر لبنان على مشروع احتلاله وهزم أعتى الألوية العسكرية الاسرائيلية. هم يريدون لبنان حليفا ل​إسرائيل​ وهذا الأمر لن يحصل لأن إسرائيل لا تؤمن أن هناك صداقة من منطلق أنها تعتبر نفسها شعب الله المختار".