الوزير محمد داود رفع السرية المصرفية عن حساباته

اعلن ​وزير الثقافة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال محمّد داود داود انه "التزامًا بتوجيهات رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وبقرار كتلة "التنمية و التحرير" رفع ​السرية المصرفية​ عن حساباته ووضع حصانته في خدمة المصلحة الوطنية العليا".

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