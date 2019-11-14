مصطفى حمدان: قطاع الطرق والمشبوهين يعملون على مشروع تخريبي يهدد الأمن

وصف أمين الهيئة القيادية في حركة "​المرابطون​" ​العميد مصطفى حمدان​ الذين يقطعون الطرقات بقطاع الطرق والمشبوهين ويعملون على مشروع تخريبي يهدد ​الأمن​ الوطني اللبناني. اضاف حمدان في تصريح له، "اذا صحيح كما تقولون بأنكم جزء من هذه الانتفاضة بإمكانكم النزول الى الساحات وتسألون الناس الموجودين فيها اذا كانت مع او ضد ​قطع الطرقات​، وأنتم تمارسون ديكتاتورية حمقاء على الناس الاوادم المعترة بمنعها تحصيل قوت يومها وتفتحون الطرقات امام ناهبي ​المال​ العام وزعماء المذاهب و​الطوائف​". وتابع قائلا "روحوا انضبوا وإياكم الرجال الرجال في جيش لبنان".

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