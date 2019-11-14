سانا: الجيش السوري يسيطر على قرية اللويبدة غربية وتل خزنة في ادلب

افادت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" بأن "وحدات من ​الجيش السوري​ سيطرت على قرية اللويبدة غربية وتل خزنة في ادلب، وكبدت التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في قرية المشيرفية بالريف الجنوبي الشرقي".

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