أفادت قناة "الميادين" عن اطلاق رشقة ​صواريخ​ كبيرة من غزة بإتجاه ​إسرائيل​، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنات شرق مدينة غزة.

يذكر أن وكالة الصحافة الفرنسية، نقلت عن مصدر رسمي مصري ومسؤول كبير في الجهاد الإسلامي، أن وقفا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة الخميس عند الساعة 05,30 فجرا. وأوضح المسؤول المصري أنه "تم التوصل إلى اتفاق تهدئة بعدما وافقت الحركة (الجهاد الإسلامي) على مقترح مصري بهذا الشأن وذلك بعدما أبلغنا بموافقة الاحتلال الاسرائيلي على التهدئة".

ولفت المسؤول المصري إلى أن الاتفاق ينص أيضا على "الحفاظ على سلمية مسيرات العودة" التي ينظمها الفلسطينيون كل يوم جمعة على الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة منذ آذار 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى الأراضي التي هجروا منها منذ العام 1948، كما يتضمن موافقة إسرائيل على مقترح مصري بالوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الاغتيالات وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة".