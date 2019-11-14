الأنباء الكويتية: الحكومة تقدمت بإستقالتها رسميا

علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية من مصادر مسؤولة، أن ​الحكومة​ قد تقدمت باستقالتها رسميا منذ قليل وذلك بعد تقديم مجلس الأمة طلبين لطرح الثقة في وزيرة الأشغال العامة ووزيرة ​الدولة​ لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ونائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بعد مناقشة استجوابين بشأنهما أول من أمس.

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