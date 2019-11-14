شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتشديد الرقابة لمنع بيع الأدوية على الأرصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ماجد طوبيا، ببحث أزمة بيع الأدوية على الأرصفة فى بعض المناطق خاصة الشعبية، وخطورة هذا الأمر على الصحة العامة للمواطنين، فى الوقت الذى تطلق الدولة عدد من المبادرات لتحسين منظومة الصحة والقضاء على الأمراض المزمنة وقوائم الانتظار.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة لمنع هذه الظاهرة وإن كانت فردية وفي عدد قليل من المناطق من الانتشار، وذلك لأنها تمثل خطورة كبيرة جدا على الصحة العامة، لافتا إلى أن هذه الأدوية فى جميع الحالات تمثل خطرا كبيرا، فطريقة الحفظ غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب أنها فى الكثير من الأوقات تكون منتهية الصلاحية، إلى جانب أن هذا سلوك مرفوض جملة وتفصيلا.

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وطالب عضو البرلمان، بوضع خطة توعية للمواطنين لمنع الإقبال على هذه الخطوة، وعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص نهائيا، قائلا: "ولو لزم الأمر لابد من الإبلاغ عن أماكن تواجدهم للجهات المختصة، وذلك من خلال تخصيص رقم ساخن للتعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يهدرون جهود الدولة فى تحسين المنظومة الصحية".