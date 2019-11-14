تعرف على أهداف تعديلات قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عددا من الأهداف والتى يمكن إيجازها على النحو التالى:
1- زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المبانى والمنشآت.
2- زيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية.
3- تشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها.
4- السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المبانى والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعمارية.
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