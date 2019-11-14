شكرا لقرائتكم خبر عن بيان أمام البرلمان بشأن حادث إيتاى البارود ونائب:لماذا لم يتم إخلاء المنطقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عمر حمروش، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة عن دائرة إيتاى البارود وشبراخيت، ببيان عاجل، بشأن حادث تسرب غاز بعزبة المواسير بالمحافظة، والذى ترتب عليه حدوث حريق أسفر عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين، مطالبا بإقالة رئيس شركة أنابيب البترول وتقديمه للمحاكمة العاجلة.

واتهم حمروش، فى بيانه العاجل، القائمين على الأمر بالتقاعس، مضيفا أن الشركة تراخت فى القيام بالدور المنوط بها، للتعامل مع الحدث، حيث لم يتم إخلاء المنطقة من السكان، وعمل كردون حول منطقة التسريب، ولم يتم الدفع بسيارات خزانات الفوم الرغوى لتغطية الوقود المتسرب، بالإضافة لعدم تطبيق خطة الطوارئ المتعلقة بمثل هذه الحالات.

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وأشار حمروش، إلى أنه على الرغم من مرور 4 ساعات من تاريخ الإبلاغ عن حادث التسرب، ولم تتخذ الشركة الإجراءات الكافية لمنع حدوث الاشتعال، وترك الخطوط بدون حراسة كافية، ولم يتم إخلاء المنطقة من السكان لحمياتهم، مما ترتب على ذلك سقوط ضحايا وتلف بالممتلكات العامة، مشددا على ضرورة محاسبة رئيس الشركة وتقديمه للمحاكمة العاجلة.