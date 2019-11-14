شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان" تأخذ الرأى على قانون الحكومة لتنمية القطاع من حيث المبدأ الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى البرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماع لها يوم الأحد لعرض فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنمية القطاع، وأخذ الرأى عليه من حيث المبدأ بحضور رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن نواب اللجنة.

وكان آخر اجتماعات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، قد شهد أزمة بسبب تجاهل أمانة اللجنة فى توزيع ومن ثم عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة المقدم من النواب للمناقشة، بالتزامن مع عرض مشروع القانون المقدم من الحكومة فى نفس الموضوع.

قال النائب سيد عبد الوهاب عضو اللجنة، إن ما يحدث خطأ كبير ولا يصح تجاهل مشروع القانون المقدم من النواب، والإكتفاء بعرض المشروع المقدم من الحكومة، مشيراً إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد كمال مرعى وأكثر من 60 عضوا سابق فى التقديم عن مشروع القانون المرسل من الحكومه، كما أنه يمس الشارع بشكل كبير.

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