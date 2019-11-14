بالأرقام.. تعرف على تطور الإنفاق على التعليم.. ارتفع 69.8 مليار جنيه فى 3 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الإنفاق على قطاع التعليم بالموازنة العامة للدولة خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، زيادات ملحوظة بلغت 69 مليارا و848 مليون جنيه، ونستعرض فى السطور التالية تطور الإنفاق على قطاع التعليم فى 3 موازنات متتالية: فى موازنة 2017/2018 بلغت اعتمادات قطاع التعليم 141 مليارا و57 مليون جنيه. فى موازنة 2017/2018 بلغت اعتمادات قطاع التعليم 141 مليارا و57 مليون جنيه. فى موازنة 2018/2019 بلغت اعتمادات قطاع التعليم 173 مليارا و782 مليون جنيه. Advertisements بلغت جملة الزيادة فى الإنفاق على قطاع التعليم بين العامين 32 مليارا و725 مليون جنيه. بلغت جملة الزيادة فى الإنفاق على قطاع التعليم بين العامين 32 مليارا و725 مليون جنيه. فى موازنة 2019/2020 بلغت اعتمادات قطاع التعليم 210 مليارات و905 ملايين جنيه. بلغت جملة الزيادة فى الإنفاق على قطاع التعليم بين العامين 2019/2020 و2018/2019 نحو 37 مليارا و123 مليون جنيه. بلغت جملة الزيادة فى الإنفاق على قطاع التعليم بين العامين 2019/2020 و2018/2019 نحو 37 مليارا و123 مليون جنيه. بلغت جملة الزيادة فى الإنفاق على قطاع التعليم خلال 3 سنوات (2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020) نحو 69 مليارا و848 مليون جنيه.

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