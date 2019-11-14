وزير الري إلى إثيوبيا.. وجولة مفاوضات جديدة لسد النهضة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد و(د ب أ):

توجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، إلى أديس أبابا في زيارة لإثيوبيا تستغرق عدة أيام، يشارك خلالها في اجتماع وزراء مياه الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال بيان لوزارة الري، الخميس، إن الوزير سيشارك في الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، على مدار يومي 15-16 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري، برعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات على مدار اليومين قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن.

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وقال مصدر مطلع شارك في وداع وزير الري بمطار القاهرة، طلب عدم نشر اسمه،اليوم: "ستعقد الفعاليات غدا الجمعة ولمدة يومين لبحث مقترحات الدول الثلاث للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء الأول للسد والملء الدوري من كل عام بجانب التشغيل أثناء الملء والتشغيل طويل الأمد، هذا بالإضافة إلى مراعاة الظروف الهيدرولوجية التي قد تطرأ من سنوات جافة تؤثر على عمليات الملء والتشغيل".

يذكر أن مصر اقترحت تمرير مالا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا من السد ، بينما تقترح السودان تمرير 35 مليار متر مكعب في حين اقترحت إثيوبيا تمرير 31 مليار متر مكعب من المياه من السد سنويا.

تجدر الإشارة إلى أن سد النهضة محل خلاف بين إثيوبيا ومصر، حيث تخشى مصر أن يؤثر ملء السد على حصتها من المياه.

واستضافت واشنطن مؤخرا اجتماعا لوزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان لحلحلة المفاوضات، وجددت الأطراف الالتزام بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ويعود بالنفع المتبادل لكافة الأطراف.