تراجع الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة، عدا الفلفل الحامي البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراجع سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي جنيها واحدا، ليتراوح بين 2 جنيه و3 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

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الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الرمان بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.