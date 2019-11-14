الرئاسة: منصة استثمارية مشتركة مع الإمارات بـ 20 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي: أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تأسيس الإمارات ومصر منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة ٢٠ مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي. وقال "راضي" في بيان اليوم، إن هذه الشراكة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية؛ للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها: الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.

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