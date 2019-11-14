"السكة الحديد" تعلن موعد اختبارات المهندسين الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، تحديد موعد اختبارات مسابقة المهندسين، لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين ١٥٠ مهندسًا، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمركز تقييم القدرات والمسابقات، على أن يتم حضور المتقدمين للامتحان قبل الموعد المحدد بساعة لتسجيل البيانات.

وتشمل تخصصات المهندسين: "ميكانيكا - كهرباء - إلكترونيات- اتصالات - مدنى - عمارة".

وشددت الهيئة في بيان اليوم، على ضرورة التزام المتقدمين بالحضور ببطاقة الرقم القومي سارية ولا يسمح بالدخول بدونها وعدم السماح بالدخول بالموبايل وكذلك عدم التخلف عن الموعد المحدد.

وأوضحت أنه في حالة وجود أي استفسارات أخرى، يتم الرجوع إلى المنطقة والمكان الذي تم تقديم الأوراق به.