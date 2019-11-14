صحيفة روسية عن زيارة أردوغان إلى واشنطن: "في وسط عدواني"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):
سلّطت صحيفة "نيسافيسيميا جازيتا" الروسية الضوء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، قائلة إنه "في وسط عدواني".
وكتبت الصحيفة، الخميس: "هبط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الولايات المتحدة كزائر خاص، من الناحية العملية، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن المؤسسة الحاكمة في واشنطن قد بذلت كل ما بوسعها مؤخرا في سبيل تقليل شأن أنقرة على الصعيد الدولي، مما جعل أردوغان يجد نفسه، مرة أخرى، في وسط عدواني".
ولفتت الصحيفة إلى أن المخاوف على الجانب التركي كبيرة في ضوء خطر فرض عقوبات جديدة من جانب الولايات المتحدة وفي ضوء مستقبل التعاون التقني العسكري للبلدين.
ورأت أنه من الممكن إيجاد حلول لهذه المشكلة حسبما يعتقد خبراء أتراك، "ولكن ربما لم تعجب كل هذه الحلول روسيا، حيث إن تركيا ربما تخلت عن تشغيل S-400 (نظام الدفاع الصاروخي الذي تقدمه روسيا لتركيا) ".
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