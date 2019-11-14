رسميًا.. استقالة الحكومة الكويتية

قدم رئيس الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، استقالة حكومته إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح.

قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة، طارق المزرم، إن "رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب

العمل الوزاري".

قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة، طارق المزرم، إن "رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى السمو أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب

العمل الوزاري".

مجلس الوزراء الكويتي، أو حكومة الكويت، هي السلطة التنفيذية في دولة الكويت، يقوم الأمير بتعيين رئيس الوزراء، الذي يقوم بتعيين الوزراء في حكومته. يحكم دستور الكويت في فصله الرابع الأطر العامة ومهام مجلس الوزراء.

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ووفقًا للدستور يجب أن يكون أحد أعضاء الحكومة من الأشخاص الذين تم انتخابهم في مجلس الأمة الكويتي.

جميع أعضاء الحكومة المنتخبين وغير المنتخبين لديهم مقعد في مجلس الأمة، ويجب ألا يزيد عدد أعضاء الحكومة على ثلث أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، شكلت أول حكومة في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح في 17 يناير 1962، وكانت حكومة انتقالية حتى بدء العمل بالدستور.

تعتبر الحكومة الحالية هي الخامسة والثلاثين في تاريخ الكويت، التي تم تشكيلها في 11 ديسمبر 2017، بعد استقالة الحكومة السابقة في 30 أكتوبر 2017، آخر تعديل في تشكيلة الحكومة كان في 25 ديسمبر 2018.

شهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الجاري، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، وسط انتقادات حادة للسياسة الحكومية.