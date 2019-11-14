إجمالي الديون العراقية يتجاوز 115 مليار دولار

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، أن إجمالي ديون العراق حتى عام 2019 بلغ 115 مليار دولار، مشيرة إلى أن نسبة البطالة في البلاد وصلت إلى 13.8%.
داخلية و 72 مليار ديون خارجية"، مبيناً أن هناك 41 مليار دولار من الديون الخارجية هي ديون مجمدة لدول عدة ولا تترتب عليها فوائد ومن الممكن شطبها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي - في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) - "إن ديون العراق بلغت 115 مليار دولار، منها 43 مليار دولار ديون
عبئًا على الجيل الحالي والمقبل ويجب على الدولة الإيفاء بالتزاماتها إزاء هذه الديون والفوائد المترتبة عليها، مؤكدا ضرورة قيام الحكومة بتوجيه القروض والديون إلى مخرجات تنموية استثمارية.
وأضاف أن هذه الديون - مهما كان حجمها - تشكل
قال إن القروض سابقًا كانت توجه لسد العجز التشغيلي أو للحرب على داعش مما انعكس سلبًا على التنمية والاستثمار، وهو ما وضعته وزارة التخطيط بعين الاعتبار ضمن موازنتها الخمسية، من أجل الاستفادة القصوى من هذه القروض لتحقيق التنمية الشاملة في العراق.
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