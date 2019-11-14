القضاء الأمريكي يرفض طعن ترامب بشأن "وضعه المالي"

رفضت محكمة استئناف أمريكية، أمس الأربعاء، طلب طعن تقدم به دونالد ترامب في قرار سابق للقضاء يسمح للكونجرس بمطالبته بوثائق حول وضعه المالي إلى البرلمانيين، وفق ما كشفت وثائق اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

قال جاي سوكولو، محامي ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.

ويتعلق الحكم بالوضع المالي لترامب قبل وبعد انتخابه، بين 2011 و2018. ويشتبه الديمقراطيون بأن قطب العقارات السابق

قام بتضخيم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض، وكذلك بإخفاء تضارب في المصالح قد يكون حدث.

ولجأ البيت الأبيض، الذي يتحدث عن حملة "مضايقات"، إلى القضاء لمنع تنفيذ هذا الطلب، ورأى في حججه أن الكونجرس ليس بحاجة إلى هذه المعلومات للقيام بدوره التشريعي.

Advertisements

وفي مايو الماضي رفض قاضٍ في واشنطن هذه الذريعة، في قرار ثبتته محكمة استئناف

في أكتوبر، كما ورفض القضاة، الأربعاء، إعادة النظر في القضية.

وكتب جو بايدن الخصم السياسي لترامب وقد يكون منافسه في انتخابات 2020، في تغريدة أن "الأميركيين يستحقون أن يعرفوا ما يخفيه دونالد ترامب في بياناته الضريبية".

ويحاول مدع نيويوركي الحصول على البيانات الضريبية للرئيس الذي رفض باستمرار نشرها، في إطار تحقيق بشأن دفعات جرت خلال حملة 2016 لشراء صمت امرأتين، قالتا إنهما كانتا عشيقتين للرئيس.

وسمح قاضٍ في نيويورك في أكتوبر بتسليم هذه البيانات الضريبية. وطعن ترامب في القرار لكن محكمة استئناف فبدرالية رفضت طلبه مطلع نوفمبر.