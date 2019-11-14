محتجون لبنانيون يغلقون مدخلي بيروت الشمالي والجنوبي

يواصل المتظاهرون في لبنان، اليوم الخميس، احتجاجاتهم لليوم الـ29 على التوالي، إذ أعلنوا الإضراب العام وأعادوا قطع الطرقات الرئيسة، ما أدى إلى شل الحركة في البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأفادت المصادر في لبنان، بأن المحتجين قطعوا المدخل الجنوبي لمدينة بيروت

عند نقطة خلدة، بالإطارات المشتعلة، كما أقدموا على قطع نفق نهر الكلب الذي يصل بيروت بمناطق شمال لبنان.

كما قطع المحتجون كل الطرق الرئيسة في مدينة طرابلس عاصمة شمال لبنان، وقطعوا طريق

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البقاع ـ بيروت في عدة نقاط.

من جهة أخرى، أقفلت جميع المؤسسات الرسمية والمدارس والجامعات في لبنان أبوابها، في حين يواصل موظفو المصارف إضرابهم حتى إشعار آخر.

في موازاة ذلك، يشيع المحتجون اليوم في منطقة الشويفات، علاء أبو فخر، الذي قضى متأثرا بجروحه أمس الأول إثر إطلاق نار وقع خلال الاحتجاجات في منطقة خلدة.