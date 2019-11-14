الإمارات تقدم 12 طنًا من المساعدات الغذائية في محافظة شبوة اليمنية

قدمت دولة الإمارات 12 طنًا من المساعدات الغذائية لأهالي منطقة "بئر علي" بمديرية رضوم في محافظة شبوة اليمنية، وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية المتواصلة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
جرى توزيعها على الأسر غير القادرة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، أن "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" سيرت قافلة إغاثية إلى منطقة بئر علي شملت 150 سلة غذائية
يشار إلى أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 في محافظة شبوة بلغت 33 ألفًا و174 سلة غذائية، بمعدل 1900 طن، و 480 كيلو جرامًا استهدفت حوالي 158 فردًا من الأسر غير القادرة.
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