روسيا تدشن قاعدة "هليكوبتر" بشمال سوريا

قالت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن روسيا بدأت في إنشاء قاعدة هليكوبتر بمدينة القامشلي في شمال شرق سوريا.

وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن القاعدة الجديدة ستحميها أنظمة صواريخ سطح/جو وأنه تم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر هناك بالفعل.

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