كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في هذه الحالة.. بريطانيا ترحل مواطني الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هددت بريطانيا، اليوم الخميس، بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي إذا لم يتقدموا في الوقت المناسب للحصول على وضع هجرة جديد بعد خروج بريطانيا من التكتل، وأنه لن يتم التساهل في ذلك إلا في ظروف استثنائية.

وبحسب وكالة رويترز، وضعت الحكومة البريطانية، قائمة صغيرة من الإعفاءات مثل أولئك الذين يعانون من عجز بدني أو عقلي أو الأطفال الذين لم يقدم آباؤهم طلبات نيابة عنهم

وأدلخت الحكومة البريطانية، أكبر تعديلات على مراقبة الحدود منذ عقود، مما ينهي الأولوية الممنوحة للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي على المهاجرين القادمين من بلدان أخرى. وسيحتاج معظم مواطني التكتل إلى شكل من أشكال الإذن المسبق من الحكومة للبقاء في بريطانيا.

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وتشير البيانات الحكومية إلى أن ما يزيد قليلا عن نصف مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا وعددهم 3.5 مليون شخص، حصلوا على الوضع القانوني الجديد قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

ويقول المحامون الذين يتولون قضايا الهجرة إن وزارة الداخلية دعتهم قبل بضعة أشهر للاطلاع على مسودة الإرشادات الحكومية بشأن الهجرة والتي كانت تضم قسما عما سيحدث لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يتقدمون بطلبات في الوقت المحدد. ولم تحدد الحكومة موعد نشر المعلومات.

وتجري بريطانيا انتخابات عامة في 12 ديسمبر، وإذا خسرت حكومة حزب المحافظين في الانتخابات فقد تتغير هذه المقترحات.