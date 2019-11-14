كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي يدافع عن أعماله الأخيرة في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية خبرًا أوردت فيه أن الجيش الإسرائيلي دافع عن هجماته على المنازل في قطاع غزة خلال يومين من القتال مع نشطاء الجهاد الإسلامي على الرغم من مقتل تسعة مدنيين على الأقل - ستة أطفال وثلاث نساء.

وقال المقدم جوناثان كونريكوس للصحفيين اليوم الخميس، إن قادة الجهاد الإسلامي يستخدمون منازلهم لتخزين الأسلحة، مما يجعلهم أهدافًا مشروعة.

قتل ثمانية أفراد من عائلة واحدة في غارة جوية. ويقول كونريكوس إنه ليس لديه معلومات عن هذا الحادث، لكن استخدم المتشددين عائلاتهم كدروع بشرية.

وتابع قائلا: "تم تقدير جميع عملياتنا وتناسبها وركزت فقط على الأصول العسكرية التابعة للجهاد الإسلامي".

ويقول مسؤولون فلسطينيون إنه قتل 34 شخصا بينهم 18 ناشطا على الأقل. وكان من بين الأطفال الستة الذين قُتلوا اثنان يبلغان من العمر 7 سنوات ؛ وكانت هناك ثلاث نساء أيضا بين القتلى.

وفي وقت سابق، اوضح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، إن بلاده تعتزم مواصلة سياستها المتمثلة في استهداف نشطاء غزة بضربات قاتلة - وهو تحذير جاء بعد ساعات قليلة من إعلان وقف إطلاق النار لإنهاء الجولة الأخيرة من القتال بين إسرائيل وغزة.

بدأ القتال عندما قتلت إسرائيل قائدا بارزا في حركة الجهاد الإسلامي في غزة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، مما أدى إلى إطلاق وابل من الصواريخ ودورة من العنف استمرت يومين.

وصرح كاتز لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن إسرائيل تعتزم مواصلة سياسة القتل المستهدف، قائلا إن " إسرائيل ستؤذي كل من يحاول إيذائها".

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق أنها توصلت إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل. أسفر القتال عن مقتل 32 فلسطينيا على الأقل وشل معظم جنوب إسرائيل.

وقد قال الناطق بلسان الجهاد الإسلامي إنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل لإنهاء القتال في غزة منذ يومين.

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أعلنت جماعة الجهاد الإسلامي في غزة وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل في وقت مبكر يوم الخميس، منهية يومين من القتال العنيف الذي خلف 32 قتيلًا على الأقل.

وقال المتحدث مصعب البريم إن الصفقة التي تم التوصل إليها دخلت حيز التنفيذ في الساعة 5:30 صباحًا، لكن لم يرد تأكيد فوري من إسرائيل، وبعد وقت قصير من إعلانه، تم إطلاق صاروخين، مما أدى إلى إطلاق صفارات إنذار الغارات الجوية في جنوب إسرائيل.

وقال البريم إن وقف إطلاق النار يستند إلى قائمة من المطالب التي قدمتها جماعته في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بما في ذلك وقف عمليات القتل الإسرائيلية التي تستهدف قادة الجماعة. اندلع القتال في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد أن قتلت إسرائيل قائدًا بارزًا للجماعة المسلحة.

وأثار القتل من قبل إسرائيل أعنف قتال مع نشطاء غزة منذ مايو. أطلق الجهاد الإسلامي نحو 400 صاروخ باتجاه إسرائيل، فيما ردت إسرائيل بعشرات الغارات الجوية.

أبلغ المسؤولون الفلسطينيون عن 32 حالة وفاة، من بينهم صبي عمره 7 سنوات وستة أفراد من أسرة واحدة.

وأدى إطلاق الصواريخ إلى شل الحياة في جميع أنحاء جنوب إسرائيل، حيث ادت صفارات الإنذار التي لا تتوقف الي اغلاق المدارس وأجبرت الناس على البقاء في منازلهم. يشبه معظم قطاع غزة مدينة أشباح، حيث لا توجد سيارات تقريبًا على الطرق باستثناء سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن قيادة الجبهة الداخلية للجيش أن قيود السلامة لا تزال سارية في وقت مبكر من يوم الخميس. لكن في غزة، كان يمكن سماع السيارات في الشوارع لأن المنطقة بدت وكأنها تعود إلى الحياة. لا يزال من الممكن سماع الطائرات العسكرية الإسرائيلية بدون طيار تحلق فوقها.

في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أعلن زعيم الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، ثلاثة شروط لإنهاء القتال: وضع حد لعمليات القتل المستهدف، ووقف إطلاق النار الإسرائيلي على المتظاهرين في المظاهرات الأسبوعية على طول الحدود الإسرائيلية وتخفيف الحصار الإسرائيلي الذي دمر اقتصاد غزة منذ 12 عامًا.

وفرضت إسرائيل الحصار بعد أن سيطرت حماس بعنف على غزة في عام 2007 من السلطة الفلسطينية المدعومة دوليًا. تعتبر إسرائيل حماس والجهاد الإسلامي جماعات إرهابية، وكلاهما تسعى إلى تدميرها.

نادرًا ما تعترف إسرائيل بالصفقات مع الجماعات المسلحة في غزة، وبعد وقت قصير من إعلان البريم، تم إطلاق صاروخين من غزة، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل. لم يكن واضحا من الذي أطلق الصواريخ أو ما إذا كانت الإطلاقات مقصودة أو غير صحيحة بسبب أجهزة توقيت إلكترونية. تمتلك العديد من الجماعات المسلحة في غزة الأسلحة.

