كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية": الحكومة الكويتية تقدمت باستقالتها لأمير البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الناطق باسم مجلس الوزراء الكويتي، أنه قدم استقالة حكومته إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، حسبما ذكرت قناة العربية.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم إن "رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى السمو أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".

مجلس الوزراء الكويتي أو حكومة الكويت هي السلطة التنفيذية في دولة الكويت، يقوم الأمير بتعيين رئيس الوزراء والذي يقوم بتعيين الوزراء في حكومته. يحكم دستور الكويت في فصله الرابع الأطر العامة ومهام مجلس الوزراء.

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ووفقاً للدستور يجب أن يكون أحد أعضاء الحكومة من الأشخاص الذين تم انتخابهم في مجلس الأمة الكويتي. جميع أعضاء الحكومة المنتخبين وغير المنتخبين لديهم مقعد في مجلس الأمة، ويجب أن لا يزيد عدد أعضاء الحكومة عن ثلث أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. شكلت أول حكومة في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح في 17 يناير 1962، و كانت حكومة إنتقالية حتى بدء العمل بالدستور.

وتعتبر الحكومة الحالية هي الخامسة والثلاثين في تاريخ الكويت. والتي تم تشكيلها في 11 ديسمبر 2017، بعد استقالة الحكومة السابقة في 30 أكتوبر 2017. أخر تعديل في تشكيلة الحكومة كان في 25 ديسمبر 2018.



