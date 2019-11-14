كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الشيوخ البوليفي السابق: لا أحد يريد حربا أهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقال موراليس في 10 نوفمبر. بعد رحيل نائب الرئيس الفارو غارسيا لينيرا ورئيس مجلس النواب فيكتور بوردا، كانت أدريانا سالفاتييرا هي رئيس بوليفيا دون أن تتولى مهام منصبها رسميًا. في الواقع، كانت رئيسة لعدة ساعات. في مساء يوم 10 نوفمبر، أعلنت سالفاتيرا استقالتها كرئيس لمجلس الشيوخ.

في 12 نوفمبر، تولى النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ البوليفي جانين أنيز مهام رئيس بوليفيا.

تحدث وكالة "سبوتنيك" إلى رئيس مجلس الشيوخ البوليفي السابقة، أدريانا سالفاتييرا، التي تركت منصبها بعد استقالة إيفو موراليس، لمناقشة الوضع في البلاد.

وقالت "سالفاتييرا" لوكالة "سبوتنيك": "تولي جانين منصبها هو آخر صدى للانقلاب الذي بدأ بتصرفات الجيش والشرطة. لقد كانوا يهدفون إلى انتزاع ولاية الرئيس إيفو موراليس".

وشددت السيناتور على أن "الجيش موجود في الشوارع؛ إنهم يقتلون الناس، ويحتجزون الزعماء العامين بشكل غير قانوني ويتدخلون في عمل البرلمان. إنه انقلاب".

في حديثها عن العنف في شوارع البلاد، أعربت "سالفاتييريا" عن أمله في ألا يتحول ما يحدث إلى حرب أهلية.

وأكدت السياسية: "لا أحد يريد هذا. آمل أن يسود السلام والاستقرار في البلاد، وأن تتم استعادة ضمانات الديمقراطية".

"سالفاتييرا"، عضو في حزب الحركة من أجل الاشتراكية (MAS)، بقيادة موراليس.

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ووفقًا للسياسية، "إذا أرادت السناتور أنيز أن تصبح رئيسًا، فعليها أن تفعل ذلك بالطريقة المنصوص عليها في الدستور، (...) بدلاً من عقد اجتماع لمجلس الشيوخ وعدم عقده مع 9-10 أشخاص حاضرين، في حين أن حزب ماس لديه ثلثي مقاعد مجلس الشيوخ".

وأكدت "سالفاتييرا"، أنها استقالت من منصبها "تحت الضغط"، لكنها أشارت إلى أن مجلس الشيوخ كان يجب أن يأخذ ذلك في الاعتبار.

وقالت لوكالة "سبوتنيك": "يجب على مجلس الشيوخ قبول أو رفض استقالتي. لم يتم ذلك. لم يحاولوا حتى الآن. ما زلت سيناتور".

تعتبر السياسية محاولة المعارضة لمنع موراليس من المشاركة في انتخابات رئاسية جديدة "انتهاكًا صارخًا": "هذه محاولة للحد من الاقتراع الدستوري للمواطنين".

في 13 نوفمبر، مُنعت "سالفاتييرا" وغيره من أعضاء مجلس الشيوخ الاشتراكيين من حضور اجتماع لمجلس الشيوخ بالبرلمان.

وأضافت السيناتور: "في البداية، قيل لنا إن قنبلة قد تكون زرعت في المبنى. وفي وقت لاحق، أغلقوا مرورنا تمامًا. فرقة شرطة معززة كانت تضرب اليسار واليمين والوسط؛ أغلقت الممر وأطلقت الغاز المسيل للدموع".

ووفقا لهًا، فإن ممثلي حزب ماس لا يذهبون إلى العمل، ليس لأنهم لا يريدون ذلك، ولكن لأنهم مُنعوا من القيام بذلك "من خلال هذه القمع".