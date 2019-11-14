كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تنشأ قاعدة جوية جديدة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الروسى اليوم الخميس، عن إنشاء قاعدة جديدة للدفاع الجوى فى معقل شمال سوريا الخاضع لسيطرة الولايات المتحدة.

غادرت القوات الأمريكية مدينة القامشلي، المركز الإداري للحكم الذاتي الكردي المعلن في شمال سوريا، الشهر الماضي عندما شنت تركيا هجومًا على القوات الكردية. في وقت لاحق، توصلت روسيا وتركيا إلى اتفاق دفع مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية إلى الجنوب من خط المواجهة وأطلقوا دوريات مشتركة في المنطقة.

ستسمح القاعدة الروسية،التي يطلق عليها مكتب قائد الطيران للطائرات العمودية بتوسيع منطقة دورياتها، وفق ما نقلت وكالة أنباء تاس الحكومية عن رئيسها تيمور خودزاييف.

وقال خودزاييف، إن مكتب القائد سيضمن "سلامة وصول المروحيات وحماية الأراضي والدفاع عنها" التي تمتد إلى محافظة الحسكة على الحدود التركية العراقية.

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وأضاف خودزاييف أن القاعدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي وغرفة للتحكم في الطيران، فضلاً عن التدريب قبل الرحلة والمرافق الطبية.

وعلي صعيد آخر، فقد قامت روسيا وتركيا بخمس دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا منذ الإعلان عن اتفاق لإزالة ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة.

كماعادت قوات الحكومة السورية إلى المناطق الحدودية التي يحتلها المقاتلون الأكراد نتيجة للاتفاق الروسي التركي.