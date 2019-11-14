كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن سبب تحطم طائرة بوينج في قازان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، أن السبب وراء تحطم طائرة "بوينج 737 -500" في قازان عام 2013، تصرفات خاطئة من قائد الطائرة ومساعده.

وأصدرت لجنة التحقيق الروسية بيانًا اليوم الخميس، قالت فيه: "اكتمل التحقيق الجنائي في تحطم طائرة بوينغ 737-500، الذي أسفر عن مقتل خمسين شخصا، في مطار قازان الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013".

وأضافت اللجنة: القائد الذي كان يقوم برحلة على طريق موسكو-قازان، وأثناء الهبوط، وضع الطائرة في موضع صعب، بينما لم يسيطر الطيار المساعد على ذلك. في حالة الطوارئ، سمح القائد، في انتهاك لقواعد التجريب، من خلال تصرفاته بتحطم الطائرة.

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كما أجرى الخبراء فحوصات الطب الشرعي والجزيئي والكيميائي، وكذلك فحوصات أخرى، واستجوبوا أكثر من 200 شاهد ومصاب. وأكدت جميع البيانات نتائج التحقيق.

وأُرسلت القضية الجنائية إلى المدعي العام للموافقة على نص الاتهام.