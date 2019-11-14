كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تعيد تقييم العلاقات مع جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة إنها "ستعيد تقييم" علاقتها بجنوب السودان بعد فشل زعماء البلاد في تشكيل حكومة وحدة انتقالية بحلول الموعد النهائي يوم الثلاثاء.

كما صرحت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إنها تشعر "بخيبة أمل كبيرة" بسبب فشل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المعارضة ريك مشار في الوفاء بالموعد النهائي المحدد في 12 نوفمبر ، والذي اتفق عليه الطرفان في وقت سابق من هذا العام.

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ومن جانبه صرحت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورجتوس في بيان، إن "سنعمل بشكل ثنائي ومع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل عملية السلام في جنوب السودان“ مضيفة أن الولايات المتحدة ستسعى أيضا مع دول أخرى في المنطقة ”لوضع نموذج جديد لتحقيق السلام والتحول السياسي الناجح في جنوب السودان".