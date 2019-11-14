كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات بأستراليا إلى 4 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات المدمرة في شرق البلاد إلى 4 أشخاص بعد اكتشاف جثة رجل في منطقة حرجية أكلتها النيران بالكامل.

وقالت الشرطة، إنه تم العثور على جثة خارج بلدة كيمبسي في نيو ساوث ويلز، وهي واحدة من عدة مناطق ضربتها حرائق الغابات في الأيام الأخيرة.

وأفادت الشرطة بأنه لم يتم بعد تحديد هوية صاحب الجثة، لكن يعتقد أنها لرجل يبلغ من العمر نحو 58 عاماً يعيش في المنطقة، شوهد الجمعة لآخر مرة.

ولقي 3 أشخاص حتفهم في ولاية نيو ساوث ويلز، التي تعد الأكثر تضرراً جراء الحرائق التي اندلعت على طول الساحل الشرقي أواخر الأسبوع الماضي.

وتسببت النيران بتدمير مئات المنازل، وحرق أكثر من مليون هكتار (2,5 مليون فدان) من الأراضي.

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ومن المتوقع أن تسود الظروف المناخية الصعبة مرة أخرى في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز في نهاية الأسبوع، مع ارتفاع درجة الحرارة والرياح.

وكان نحو 100 حريق لا يزال مشتعلاً الخميس، لكن تراجع الظروف "الكارثية" لفترة قصيرة حد من خطر العديد من الحرائق، وسمح للسكان بالعودة لتفقد منازلهم أو ما تبقى منها.

تحطمت مروحية ضخ مائي هليكوبتر خلال مكافحتها حرائق الغابات في ولاية كوينزلاند شمال أستراليا، حسبما صرح مسؤول الإطفاء لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند: "نحن ندرك أن المروحية تحطمت أثناء عمليات القصف المائي في حريق بيكي اليوم"، مضيفًا، أن حالة الطيار لم تتضح بعد.

تم استدعاء خدمات الإطفاء والإسعاف التابعة لأسبانيا إلى موقع الحادث.